Dr. Radu Popa: Ischemia poate evolua fără durerea tipică. Controlul este recomandat Boala cardiaca ischemica este una dintre afecțiunile inimii care necesita o atenție deosebita. Daca nu este tratata, poate duce la o calitate a vieții scazuta, aritmii, insuficiența cardiaca, infarct și chiar deces. De multe ori, aceasta poate fi „silențioasa”, poate evolua in lipsa unor manifestari evidente (o simpla jena retrosternala sau echivalente de angina cum ar fi lipsa de aer, aritmii). Acesta este motivul pentru care se recomanda sa mergem periodic la cardiolog pentru un consult de rutina, mai ales odata cu inaintarea in varsta. O ecografie cardiaca ne poate salva viața. Factorii de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

