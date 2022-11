Dr Mihaela Bilic evidențiază greșelile alimentare din Postul Crăciunului Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția ca, in postul Craciunului care abia a inceput, putem face o serie de greșeli, prin renunțarea la produsele de origine animala și inlocuirea cu preparate de post. Greșeli care trebuie evitate in Postul Craciunului Fiți atenți la cantitate! Principiul de baza este sa mananci puțin, cat sa supraviețuiești. Obiectivul postului este sa experimentezi senzația de foame, nu sa te indopi cu produse vegetale. Evitați consumul de produse semipreparate, ambalate și ultraprocesate! Ca sa aveți beneficii pentru sanatate, preparați mancaruri simple, pe baza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

