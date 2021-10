Stiri pe aceeasi tema

- Supermodelul Cindy Crawford, acum in varsta de 55 de ani, se intoarce in locația in care a filmat, acum 29 de ani, o celebra reclama la Pepsi. Cu un top de culoare alba, jeanși taiați și pantofi cu toc roșii, Crawford arata superb in aceasta „reeditare”. Vechea echipa care a creat la vremea respectiva…

- Sambata, 31 iulie, se disputa sase meciuri din prima etapa a Ligii a 2 a, editia 2021 2022.Reprezentanta judetului Constanta in Liga a 2 a de fotbal, AFC Unirea Constanta noua denumire a AFC Farul Constanta , debuteaza sambata, 31 iulie, in editia 2021 2022 de campionat, intalnind in deplasare Concordia…

- Situație inedita dupa primele doua etape ale Ligii 1: in fruntea clasamentului sunt Rapid și CFR Cluj, ambele echipe de sorginte ceferista. Daca pentru clujeni nu este o surpriza, fiind campioana la zi, pentru...

- Aflat in fața derby-ului cu Dinamo din etapa a 2-a a Ligii 1, Adrian Mutu este mai implicat la Craiova ca niciodata. Acesta a devenit și sponsor la formația patronata de Adrian Mititelu Jr. FCU Craiova - Dinamo se infrunta luni, 26 iulie an etapa a 2-a a Ligii 1. Meciul va fi primul pe „Oblemenco” pentru…

- La debutul in noua stagiune a Ligii I la fotbal, FCV Farul a obtinut un rezultat de egalitate cu UTA, scor 0-0, la Arad, dupa un meci de mare lupta, in care formatia constanteana a avut pe teren trei jucatori nascuti in 2002 si doi nascuti in 2003. „Marinarii” a fost sustinuti si de o parte a galeriei…

- Ajuns președinte la FC Voluntari, ​Gabriel Tamas, care înca evolueaza ca jucator, a declarat ca este o onoare sa fie presedinte al unui club de fotbal, însa a subliniat ca în vestiar antrenorul e sef."Este o onoare pentru mine sa fiu presedinte al unui club de fotbal.…

- Marți, 13 iulie, intr-o atmosfera de mare sarbatoare, pe Stadionul Orașenesc, administrația publica din oraș și comunitatea locala au sarbatorit aniversarea celor 20 de ani de la inființarea Clubului Sportiv Mioveni. Foști și actuali antrenori, foști și actuali conducatori ai clubului, membrii inițiatori,…

- Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, prima opțiune pentru Hermannstadt, in Liga a 2-a, pentru meciurile de acasa Stadionul “Cetate” din Alba Iulia este prima opțiune pentru Hermannstadt, pentru meciurile de acasa din viitoarea ediție a Ligii a 2-a, ce va debuta la finele lunii iulie. Gruparea sibiana,…