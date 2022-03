Stiri pe aceeasi tema

- A crescut numarul medicilor citați in instanțe pentru plangeri penale facute de pacienți supraviețuitori sau aparținatori ai celor decedați din cauza Covid-19, semnaleaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. Președintele Colegiul Medicilor din Romania (CMR),…

- Medic roman: „Avem sanse mari ca in acest an sa renuntam la restrictii, dar sunt cateva conditii” Medic roman: „Avem sanse mari ca in acest an sa renuntam la restrictii, dar sunt cateva conditii” Romania se confrunta cu „o forma extrem de blanda a pandemiei” deoarece exista un numar foarte mic de pacienti…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", a declarat, luni, ca Romania se confrunta cu "o forma extrem de blanda a pandemiei" deoarece exista un numar foarte mic de pacienti internati in spital din cauza tulpinii Omicron. Mahler a anunțat ca este posibil ca anul…

- „Din fericire, lucrurile stau bine din acest punct de vedere. Avem putini pacienti internati si in sectie si la ATI. Nu sunt mai mult de doua-trei internari intr-o zi. Sunt pacienti care au nevoie de terapie si suport ventilator. Marea majoritate a celor care ajuns la spital pentru evaluare sunt evaluati…

- Experții in sanatate avertizeaza ca numarul cazurilor va fi mai mare decat in valurile anterioare. Tulpina Omicron este de cinci ori mai transmisibila, iar ingrijorator este ca multe dintre spitale ar putea ramane fara personal.„25 de mii de cazuri pe zi sau chiar mai mult, cazuri cunoscute poate aduce…

- Ce simptome au persoanele care se infecteaza cu varianta Omicron. Primele semne care pot trada infecția cu Omicron apar in zona capului, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitala. Medicul a explicat la Digi24 ca și aceasta varianta a virusului, aparent mai blanda, poate…

- Dr. Beatrice Mahler, șef de lucrari, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, spune despre 2021 ca a fost un an al extremelor, in care a simțit limitele sistemului medical, motiv pentru care spera ca, in 2022, politicienii vor ințelege necesitatea de investiții și reforme in sistemul…

- Laboratorul BK-Biologie Moleculara din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a fost selectat ca partener in proiectul national de control control al tuberculozei derulat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Bucuresti. Intr-un comunicat remis AGERPRES, luni, de Biroul de…