Dosarul 10 august rămâne clasat

Dosarul privind intervenția din Piața Victoriei a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 rămâne clasat. Decizia Tribunalului București este definitivă. Instanța a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei.