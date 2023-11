Două zile dedicate colecției unui bibliotecar, 400 de piese de colecție Ceaușescu, Bonaparte, Țepeș Dublu prilej pentru iubitorii de carte rara și obiecte de colecție, saptamana viitoare: Evenimentul de marca ce intregește „Colecția unui bibliotecar” prezinta, in licitație publica, loturi de carte rara, harți vechi, manuscrise și fotografii de epoca, fiind organizat de Casa de Licitații Artmark, sub formula a doua segmente de licitație – in zilele de marți și joi. Cele doua parți totalizeaza un important numar de peste 400 de loturi. Astfel, publicul are acces la o selecție de amploare, de la A la Z, de lucrari majore ale literaturii romane, cu semnatura și dedicație, cum ar fi “Frații Jderi”… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dublu prilej pentru iubitorii de carte rara și obiecte de colecție, saptamana viitoare: Evenimentul de marca ce intregește „Colecția unui bibliotecar” prezinta, in licitație publica, loturi de carte rara, harți vechi, manuscrise și fotografii de epoca, fiind organizat de Casa de Licitații Artmark, sub…

- O licitație de Carte Rara, Harți Vechi, Manuscrise și Fotografie de Epoca organizata de Casa de Licitații Artmark va avea loc saptamana viitoare, in zilele de marți și joi. Potrivit organizatorilor, licitația prezinta o selecție de amploare de lucrari majore ale literaturii romane, cu semnatura și dedicație,…

- Singura gravura a portretului lui Vlad Țepeș cunoscuta pe teritoriul Romaniei este scoasa la licitație marți, 21 noiembrie, in cadrul primei parți a evenimentului ,,Colecția unui bibliotecar”- Licitație de Carte Rara, Harți Vechi, Manuscrise și Fotografie

- O gravura rara a portretului domnitorului Vlad Țepeș este scoasa la licitație de Casa Artmark. Aceasta face parte din primul lot al evenimentului „Colectia unui bibliotecar”- Licitatie de Carte Rara, Harti Vechi, Manuscrise si Fotografie de Epoca.

- Singura gravura a portretului lui Vlad Tepes cunoscuta pe teritoriul Romaniei este scoasa la licitatie marti, 21 noiembrie, in cadrul primei parti a evenimentului „Colectia unui bibliotecar”- Licitatie de Carte Rara, Harti Vechi, Manuscrise si Fotografie de Epoca, potrivit news.ro.Incunabulul de…

- O moda care face furorii printre șoferii romani de TIR-uri, in special din zona Moldovei, este imprimarea portretelor marilor voievozi pe ușile din spate ale remorcilor. Cei mai populari par sa fie Vlad Țepeș și Ștefan , dupa cum puteți vedea in galeria de imagini de mai jos. Recent, galeria a fost…

- In anii 80, Dan Desliu a devenit unul dintre dizidentii comunismului si strecura texte impotriva lui Nicolae Ceausescu spre Radio Europa Libera El a murit pe 4 septembrie 1992, la Neptun, judetul Constanta Dan Desliu, nascut ca Dan Besleaga, a venit pe lume la data de 31 august 1927, la Bucuresti. De…

- Trei jucatoare din Romania au participat miercuri in proba de dublu din turul intai al US Open, doua dintre ele fiind insa adversare. Gabriela Ruse a fost singura care a facut pasul in runda urmatoare.