Stiri pe aceeasi tema

- In prag de sarbatori, mult-indragita Licitație de Arta Sacra ne prilejuiește o noua intalnire cu simbolurile sfinte, ocrotite de divinitate, icoane incarcate de istorie, transmise din generație in generație.

- Prima fabrica de seringi de unica folosinta din Romania, care nu mai produce nimic de un deceniu si se afla in faliment, este scoasa la licitatie publica. Pretul de pornire pentru Sanevit Arad este de 1.685.000 de euro, relateaza Agerpres.Pe langa cele cateva de claduri construite, intre care o hala…

- O noua oportunitate de a intra in contact direct cu istoria s-a ivit marți, la o licitație organizata de Artmark, unde poveștile fascinante ale trecutului se intrepatrund cu colecțiile impresionante de arta și obiecte istorice. Printre piesele remarcabile se numara ultima fotografie cunoscuta a lui…

- Bine ai venit, Primavara! Anunțam prezența unor nuduri controversate de Tonitza, de peste 100.000 de euro, in cea mai importanta licitație de sezon: Licitația de Primavara (21 martie, la Palatul Cesianu-Racovița). Și va lansam o invitație la Expoziția speciala de Marțișor, „MuzeleLOR” – Muzele pictorilor…

- Evanghelia greco romana din 1693 este exponatul ce se afla in colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei. A fost tiparita de ieromonahul Antim Ivireanul in Tipografia Domneasca din Bucuresti, iar ferecatura in argint aurit a fost realizata la Brasov, la comanda ctitorului manastirii Hurezi, Constantin…

- Licitatia a fost organizata de CNAIR SA pentru atribuirea contractului de "Intretinere curenta pe timp de iarna ndash; DRDP Constanta ndash;SDN Tulcea ndash; Acord cadru 4 anildquo;.Curtea de Apel a inchis definitiv dosarul vizand licitatia de peste 9,58 de milioane de euro organizata de CNAIR SA pentru…

- O colectie impresionanta de ceasuri, intre care se afla si un rar exemplar din editia purtata de actorul Daniel Craig in filmele cu James Bond, si o colectie de bijuterii de lux, totalizand aproape 50 de carate de diamante, in urmatorul eveniment pregatit de Casa de Licitatii A10 by Artmark – Licitatia…