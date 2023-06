Stiri pe aceeasi tema

- Ceahlaul Piatra Neamț, Corvinul Hunedoara, CSM Alexandria, CSM Reșița și CS Tunari sunt cele 5 cluburi care au promovat in Liga 2. Mai jos, prezentarea acestora. In timp ce Corvinul, CSM Alexandria și CSM Reșița și-au respectat statutul de favorite dupa victoriile din tur, Tunari a intors-o pe Popești…

- Sambata, 3 iunie, de la ora 18.00, va avea loc prima manșa a finalelor barajului de promovare in eșalonul secund. Iata programul celor cinci jocuri: Ceahlaul Piatra Neamț- Foresta Suceava, SC Popești-Leordeni- CS Tunari, ACS Viitorul Daești- CSM Alexandria, CSM Deva- CSM Reșița și CS Unirea Ungheni…

- S-a incheiat faza semifinala a barajului de promovare in Liga 2, odata cu disputarea, sambata, a meciului retur, iar echipele calificate in faza finala sunt Foresta Suceava, Ceahlaul Piatra Neamț, SC Popești Leordeni, CS Tunari, Viitorul Daești, CSM Alexandria, CSM Deva, CSM Reșița, Corvinul Hunedoara…

- Județul nostru are șansa de a reveni in eșalonul secund! Desigur, ”teoretic”, chiar 50%, pentru ca, din cele patru echipe calificate din seriile 5 și 6, doua sunt reprezentantele noastre – CS Blejoi, din postura de caștigatoare a C5, respectiv CSO Plopeni, a doua clasata, parcursul formațiilor pregatite…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat vineri, 19 mai, cu scorul de 2-0, jocul cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii din ultima etapa din play-off-ul Seriei a VIII-a! Sebastian Velcota și Marian Draghiceanu au semnat golurile Reșiței, cate unul pe repriza, iar acum urmeaza cele mai importante jocuri ale sezonului…

- In ziua de 13 aprilie 2023 la ora 17:22:05 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 5km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 19km NV de Targu Jiu, 65km S de Hunedoara, 69km NE de Drobeta-Turnu Severin, 80km S de Deva,…

- In ziua de 16.03.2023, 08:27:47 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.3, la adancimea de 14.2 km.Cutremurul s-a produs la 18km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 83km S de Deva, 96km E de Resita.Inainte au mai avut loc…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 11 martie, de la ora 15, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Rosso-nerii vin dupa o perioada de pregatire, dar ultimul amical cu Deva a lasat urmari in lot, cațiva fotbaliști acuzand probleme medicale. Reșița este pe primul…