Două surprize de la Tășuleasa Social: Maratonul Via Transilvanica II și, în premieră, competiție urbană Anul 2023 aduce doua competiții sportive marca „Tașuleasa Social”. In august va avea loc a doua ediție a Maratonului Via Transilvanica. Iar in septembrie se pregatește, in premiera, o competiție urbana. In anul 2021 a avut loc prima ediție a Maratonului Via Transilvanica. Competiția a adunat peste 350 de participanți la cele patru categorii. Maratonul Via Transilvanica, in acest weekend! Peste 350 de concurenți la cele PATRU curse! Anul trecut, maratonul s-a anulat, in favoarea „drumului care unește”. Energia a fost canalizata spre finalizarea celor 300 de km ramași din acest drum dedicat drumeților.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Pitești și Clubul de Șah „Alfil” Pitești organizeaza „Cupa de Iarna Pitești”, sambata, 18 februarie și duminica, 19 februarie, in intervalul orar 10:00 – 18:00, in Sala Multifuncționala de la Casa Carții. Competiția va avea urmatoarea structura: Turneul A: șah blitz omologat FIDE, Open…

- Clubul de Karate Viișoara și-a inscris primul sportiv intr-o competiție internaționala de nivel inalt. Șerb David, campion național la categoria lui de stil, va concura la Karate1 youth league, o competiție oficiala WKF pentru tineri. “Este o premiera pentru clubul nostru și asemenea pentru el, și un…

- La varsta la care majoritatea tinerilor abia iși dau seama ce vor sa faca cu viața lor, Titus, un barman de doar 22 de ani, se incumeta sa participe la cea mai mare competiție de cocktail-uri din țara. Acesta este singurul bistrițean care participa la concursul care l-ar putea trimite in Sao Paulo,…

- Baschet juvenit sub egida… NBA!! Competitia de baschet ce reuneste elevi din scolile generale (clasele I-IV) se desfașoara sub egida NBA și este organizata de Federatia Romana de Baschet prin Asociatia Judeteana de Baschet Cluj si Asociatia Judeteana de Baschet Timis. Jr. NBA League Romania este structurata…

- Competitia dedicata elevilor din scolile generale (clasele I-IV) – Jr. NBA League Romania – va fi organizata, in premiera, si in judetul Timis. Draftul e organizat luni, in prezenta ambasadorului NBA Nikoloz Tskitishvili, fost jucator, printre altele, al celor de la Denver Nuggets si Golden State Warriors.…

- 18-26 februarie 2023| Peste 300 de șahiști vor participa in luna februarie, la Sebeș, la o competiție naționala Peste 300 de șahiști vor participa in luna februarie, la Sebeș, la o competiție naționala Federația Romana de Șah a anunțat organizarea la Sebeș, in perioada 18-26 februarie 2023, a Campionatelor…

- Singurul producator de baterii 360° din Romania, ROMBAT, a invitat presa locala si angajatii sa fie alaturi de Campionul National absolut de Raliu - Simone Tempestini cu ocazia vizitei oficiale la ROMBAT, astazi 12 decembrie 2022 la Bistrita. Evenimentul a marcat totodata finalizarea lucrarilor de renov…

- In cadrul unei conferințe de presa, CEO Rombat Alin Ioaneș a anunțat ca producatorul vrea sa dezvolte doua parcuri fotovoltaice, unul la Bistrița și altul la Copșa Mare. Rombat mizeaza pe finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, insa daca lucrurile nu se mișca va realiza unul dintre…