- Consiliul Județean Buzau a inscris Geoparcul U N E S C O Tinutul Buzaului intr-o competiție la finalul careia ar putea deveni Destinația Anului. Este vorba despre un concurs online, prin vot, la categoria ,,Taramuri cu tradiție și istorie” . …un teritoriu care prin valorile sale naturale și culturale…

- In inima Buzaului, comuna Odaile a gazduit o serie de evenimente susținute de UNESCO, sub umbrela Geoparcului UNESCO din Ținutul Buzaului. Aceste activitați au evidențiat impactul profund pe care organizația internaționala il poate avea asupra comunitaților locale. O scurta incursiune in Geoparcul UNESCO…

- Cu sprijinul Consiliului Județean Buzau, elevii celor trei Școli asociate UNESCO din județ au vizitat, vineri, mai multe obiective din Geoparcul UNESCO „Ținutul Buzaului” și au conștientizat cat de prețioase sunt aceste comori. Geoparcul „Ținutul Buzaului”, al doilea Geoparc Internațional UNESCO din…

- Ieri, Consiliul Județean Buzau a facilitat intalnirea celor trei Școli asociate UNESCO in cadrul unei vizite in Geoparcul U N E S C O Ținutul Buzaului. Activitatea a avut ca scop conștientizarea și responsabilizarea tinerilor asupra pastrarii și conservarii patrimoniului geologic. Copiii au vizitat…

- Geoparcul UNESCO „Ținutul Buzaului” lanseaza un proiect menit sa le ofere turiștilor mancare sanatoasa, din ingrediente proaspete, asigurate de fermieri locali. Este vorba despre conceptul "de la ferma, direct pe masa", care a luat amploare la nivel mondial in ultimii ani