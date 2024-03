”Blocarea a inceput duminica si continua pana miercuri”, anunta luni un purtator de cuvant al politiei locale, Marcin Maludy. ”Cele doua benzi ale autostrazii A2 sunt ocupate”, precizeaza el. Polish farmers began a four-day blockade of German-Polish border crossings on Sunday, closing the A2 motorway at Swiecko and the crossing at Gubinek until 10 p.m. on Wednesday. Police warned there would be „a kind of Armageddon” at crossings that remain open as farmers… — Remix News & Views (@RMXnews) Fermieri au organizat la sfarsitul lui februarie o scurta blocare a postului de frontiera Slubice. Proteste…