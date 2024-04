Stiri pe aceeasi tema

- Agentia anticoruptie din Ucraina il considera pe ministrul agriculturii Mikola Solski suspect intr-o ancheta referitoare la achizitionarea ilegala de terenuri detinute de stat in valoare de 291 de milioane de grivne (circa 7 milioane de euro), potrivit presei ucrainene, citate de News.ro.Solski a supravegheat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica „terorismul rusesc” in Ucraina, relateaza luni DPA, citata Agerpres. Fiecare racheta care a lovit Ucraina continea componente provenind de…

- ”Blocarea a inceput duminica si continua pana miercuri”, anunta luni un purtator de cuvant al politiei locale, Marcin Maludy. ”Cele doua benzi ale autostrazii A2 sunt ocupate”, precizeaza el. Polish farmers began a four-day blockade of German-Polish border crossings on Sunday, closing the A2 motorway…

- Astazi dimineața o postare de pe conturile social media ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen , a surprins: „La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru a celebra rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”. Impreuna cu ea mai calatoresc…

- Disperați ca pierd mult din cauza cerealelor ucrainene, mai mulți fermieri din Botoșani au oprit un tir care transporta cereale. Ei au aratat in filmare ca sigiliul nu era pus cum trebuia și putea fi desfacut oricand pe parcursul tranzitarii țarii noastre, ca sa descarce cereale aici, ceea ce e ilegal.…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Directorul general al agentiei de supraveghere nucleara a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat ca va vizita miercuri centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de Rusia, pentru a vedea daca aceasta poate fi operata cu un numar redus de personal si daca uraniul folosit pe post de combustibil, vechi…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…