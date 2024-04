Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, 6 aprilie, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters.Cel mai dur avertisment de pana acum al liderului ucrainean…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski crede ca Rusia va ataca și alte țari daca va reuși sa ocupe Ucraina. Liderul ucrainean a enumerat țarile și ordinea in care ar putea fi vizate de ruși. Este vorba despre Kazahstan, statele baltice, Polonia și jumatate din Germania, noteaza Mediafax. Președintele…

- Presedintele american Joe Biden a indicat sambata seara ca i-a comunicat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski „increderea” sa in continuarea acordarii ajutorului militar american Kievului, care este blocat in prezent in Congres, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Liderul american a vorbit si…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, la Conferința de Securitate de la Munchen, ca țara sa inca poate invinge Rusia in razboi și a subliniat ca „daca nu acționam acum, Putin va reuși sa faca urmatorii ani catastrofali - catastrofali și pentru alte națiuni”, relateaza The Guardian.Vorbind…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca o scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre Statele Unite ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, transmite AFP. „Pasivitatea Statelor Unite…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri in Lituania, la inceputul unui turneu in trei state baltice, pentru a discuta despre razboiul dintre țara sa și Rusia și despre planurile Kievului de a adera la NATO și la Uniunea Europeana.