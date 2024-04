Două persoane au fost reţinute pentru producere ilegală de ţigări Doua persoane au fost retinute, ieri, pentru producere ilegala de tigari, pe care le vindeau in magazine din judetele Bacau si Neamt. Statisticile la nivel national arata ca, in luna martie, aproape 10 procente, din consumul total de tigarete, au provenit de pe piata neagra, un nou record pentru tara noastra. Media la nivel european, spun specialistii, este de 8%. Producatorii afirma ca amploarea contrabandei cu tigari este cauzata de cresterile repetate ale accizei la tutun, in stransa relatie cu scaderea puterii de cumparare fata de statele vecine. De aceea, ei solicita autoritatilor crearea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

