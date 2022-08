Două la Lockheed… Unul la Raytheon… Miliarde… Dolari! ”Șmecheria costa”… Și inca al naibi de mult! Mai ales atunci cand vine vorba de ”taxa de inarmare” care trebuie platita musai marilor producatori americani de armament. Astfel ca, daca tot au apucat sa dea aproape doua miliarde de dolari americanilor de la Lockheed Martin pe rachete HIMARS și alte ”acareturi”, obedineții guvernanți de la […] The post Doua la Lockheed... Unul la Raytheon... Miliarde... Dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

