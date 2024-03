Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul Mukesh Ambani este in centrul atenției, dupa ce a uimit intreaga planeta cu cele trei zile de festivitați extravagante, ce au avut loc inainte de nunta fiului sau cel mic. Insa marea petrecere palește in fața casei cu adevarat impunatoare in care familia de cinci peroane a acestuia locuiește.…

- Departamentul american al Apararii dispune de fonduri care pot fi trase de catre presedinte si trimise Ucrainei. in valoare de patru miliarde de dolari, care-i permite Pentagonului sa ia material din propriile stocuri si sa-l trimita Kievului. Insa a fost reticent sa cheltuiasca acesti bani fara asigurari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…

- Finala Cupei Mondiale din 2026 va avea loc pe stadionul AT&T, arena echipei Dallas Cowboys din National Football League (NFL), cea mai importanta competiție din fotbalul american profesionist, potrivit informațiilor furnizate de reporterul ESPN Carlos Nava, citate de Marca. Anunțul oficial urmeaza sa…

- Deficitul bugetului federal al Statelor Unite ale Americii pentru primul trimestru al anului fiscal 2024, care a inceput in octombrie, a crescut la 510 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor al SUA. In decembrie, deficitul a fost de 129,4 miliarde de dolari, o creștere de…

- Cummins Inc. a fost de acord sa plateasca o amenda de peste 1,67 miliarde de dolari, dupa ce au fost acuzați ca au modificat ilegal parametrii a sute de mii de motoare pentru a trece cu succes testul de emisii. Potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite, acțiunile presupuse ale Cummins au…

- Nu sunt bani de salarii, dar bugetul pensiilor speciale crește semnificativ anul viitor, relateaza Realitatea PLUS. Asta in condițiile in care Guvernul trebuie sa gaseasca bani și pentru plata retroactiva a acestor privilegii, dupa ce parlamentarii au caștigat in instanța reluarea drepturilor.Peste…