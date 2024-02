Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va transfera in luna martie Ucrainei o prima transa, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar in valoare totala de 50 de miliarde de euro care va fi oferit Kievului din bugetul UE pana in anul 2027, a anuntat sambata la Kiev presedinta executivului comunitar, Ursula von…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat, intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, ca recentele caștiguri ale Rusiei in Ucraina și moartea opozantului rus Aleksei Navalnii ar trebui sa-i faca pe aliați sa se concentreze asupra nevoii de a sprijini in continuare Kievul.„Cred cu tarie…

- „O sa depun un proiect de lege care va redenumi Texas in Ucraina, Atunci poate ca aceasta administrație și senatorii se vor concentra pe securizarea graniței SUA”, a declarat republicanul Chip Roy, 51 de ani, membru al Cemarei Reprezentanților, pentru Fox News.Senatul american a adoptat, marți, un…

- Rusia dezvolta o capacitate militara spatiala despre care membrii Congresului si oficialii americani sunt ingrijorati ca ar putea reprezenta o amenintare semnificativa pentru Statele Unite si aliatii sai, posibil prin avarierea cu o arma nucleara a unor sateliti esentiali de informatii sau de comunicatii,…

- Senatul american, unde democratii au majoritatea, a adoptat marți proiectul de lege care prevede ajutor militar 95 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar legea trebuie sa fie votata si de Camera Reprezentanților, controlata de republicani, iar soarta ei este neclara in prezent, relateaza…

- Senatul american condus de democrați a adoptat marți un pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar cresc indoielile cu privire la soarta legislației in Camera Reprezentanților controlata de republicani, transmite Reuters.

- Premierul polonez Donald Tusk ii condamna pe senatorii republicani americani dupa ce aceștia au votat pentru blocarea unui proiect de lege care prevede o finanțare de 60 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi din Ucraina, transmite Politico. „Dragi senatori republicani din America. Ronald Reagan,…

- Un buget de 886 de miliarde de dolari pentru apararea Statelor Unite in 2024, a fost adoptat definitiv, joi, in Camera Reprezentantilor la o zi dupa votul din Senat, relateaza AFP, citata de Agerpres.Bugetul adoptat de Congresul american, in crestere cu aproximativ 3% fata de cel din 2023, prevede in…