- AstraZeneca retrage vaccinul COVID-19. Compania a inceput sa-și retraga vaccinul impotriva Covid-19 de pe piața internaționala, din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”, care vizeaza noi variante ale virusului, scriu Reuters . Recent, compania a recunoscut pentru prima data ca vaccinul…

- Medicamentul, vandut sub numele de marca Enhertu, a castigat initial aprobarea SUA la sfarsitul anului 2019, ca tratament de linie a treia pentru pacientii cu cancer de san HER-2-pozitiv, iar aprobarea noua deschide tratamentul pentru mai multe tumori solide care exprima HER2. HER2 este o proteina care…

- Compania dezvolta mai multe vaccinuri noi, inclusiv pentru cancer si virusul sincitial respirator (RSV), ceea ce duce la cheltuieli mari pentru cercetare si dezvoltare. Finantarea va reduce cheltuielile de cercetare si dezvoltare, desi Moderna a spus ca inca intentioneaza sa cheltuie aproximativ 4,5…

- Acordul este al doilea al AstraZeneca in aceasta luna, dupa ce saptamana trecuta a convenit sa cumpere Amolyt Pharma, pentru 1,05 miliarde de dolari, pentru a-si consolida portofoliul de tratamente a unor boli rare. Producatorul de medicamente va plati 21 de dolari pe o actiune Fusion, o prima de peste…

- Cercetatorii de la Universitațile din Manchester și Oxford au creat un algoritm AI numit Classix care poate identifica noile variante COVID-19 intr-un stadiu incipient. Classix este important deoarece permite autoritaților sanitare sa ia rapid masuri specifice pentru a preveni raspandirea variantelor…

- Cel mai amplu studiu pana in prezent privind vaccinurile impotriva COVID a analizat problemele medicale in randul a aproape 100 de milioane de persoane imunizate. Studiul, care a analizat siguranța vaccinurilor anti-COVID-19, aduce in atenție posibile conexiuni intre administrarea acestora și creșteri…

- Acest studiu de referința, citat de Bloomberg , a analizat datele a milioane de oameni vaccinați in intreaga lume, iar rezultatele sale ofera noi perspective cu privire la posibilele efecte secundare ale vaccinurilor anti-COVID-19 pe termen lung.Evenimentele rare - identificate la inceputul pandemiei…