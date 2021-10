Stiri pe aceeasi tema

- Madonna și iubitul ei, mai tanar cu 36 de ani, s-au aflat in centrul atenției joi seara! Cuplul a participat la premiera unui film documentar despre viața artistei, iar spre bucuria fotoreporterilor prezenți, a acceptat sa pozeze.

- Politistii din Bailesti au dispus retinerea unui minor de 15 ani, din localitate, cercetat pentru lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, luni seara, suspectul a injunghiat un tanar de aceeasi varsta. Incidentul a avut loc pe o strada din municipiul Bailesti. Luni, un alt minor de 15 ani,…

- IPJ Olt anunța ca sambata a avut loc un grav accident de circulație in comuna Brebeni soldat cu decesul unui tanar de 26 de ani. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina, iar din primele verificari, aceștia au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un singur…

- Un barbat din Gorj si-a ucis mama, dupa ce a lovit-o in cap cu un topor. Crima a avut loc in cursul noptii de luni, in satul Valea Mare, comuna Runcu. In trecut, barbatul a mai comis și alte agresiuni, dar a fost lasat in libertate. In urma cu trei luni, dupa o expertiza psihiatrica, […] The post Un…