Două femei din Craiova, tâlhărite pe stradă de un tânăr de 33 de ani Judecatoria Craiova a dispus, sambata, arestarea preventiva a unui barbat de 33 de ani, acuzat de comiterea a doua infracțiuni de talharie. Suspectul a fost identificat de un polițist aflat in timpul liber, la cateva ore dupa comiterea faptelor. Potrivit oamenilor legii, vineri, barbatul de 33 de ani a talharit doua femei. Uneia i-a smuls un lanț de aur de la gat, iar alteia i-a smuls din mana suma de 1.200 de lei. Oamenii legii au explicat ca infracțiunile au fost comise vineri dupa-amiaza. Suspectul a fost prins in jurul orei 20.30.”In cursul zilei de 12 aprilie, in jurul orei 16.40, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

