Judecatoria Craiova a condamnat doi inculpati, frate si sora, acuzati ca au spart un magazin de bijuterii si au furat bunuri in valoare de aproximativ 880.000 de lei. Furtul a fost comis la inceputul lunii septembrie 2023, in Craiova. In imaginile suprinse de camerele video se observa ca suspectul se deplasa taras, asa cum a procedat si la alte spargeri. Barbatul a primit o pedeapsa de 4 ani si 6 luni de inchisoare, iar femeia a fost condamnata la 3 ani de inchisoare. Cei doi inculpati nu sunt la prima fapta de acest fel. In 2017, cei doi au fost condamnati definitiv pentru comiterea mai multor…