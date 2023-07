Procurorii care ancheteaza dosarul Otopeni au descoperit un fișier numit ”viața e frumoasa” in care patronii duty-free-urilor notau cui au dat șpagi de peste 7,5 milioane de lei. O contabila a firmelor lui Catalin Lascuț și Radu Tanasescu – patronii firmei Millenium care opera duty-free-urile de pe aeroport și inculpați in dosarul Otopeni – a predat procurorilor DNA un stick pe care se afla un fișier denumit ”viața e frumoasa – 28.02.2022” in care sunt notate sumele de bani aflate intr-un seif și folosite de inculpați ca șpagi pentru prelungirea contractelor de concesiune a spațiilor comerciale…