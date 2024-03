Medicul Florian Robe, de la Maternitatea Polizu , acuzat ca a aruncat intr-un sac un bebeluș nascut viu, a fost trimis in judecata. Acuzațiile sunt de tentativa de omor cu cruzime și fals intelectual. Procurorii susțin ca acțiunile medicului au reprezentat o tentativa brutala și cruda de a pune in pericol viața bebelușului, fiind capabile sa provoace suferințe fizice extreme. De asemenea, medicul a fost acuzat și de fals intelectual, pentru inregistrarea in documentele oficiale a unor informații necorespunzatoare adevarului. Ancheta Parchetului de pe langa Tribunalul București evidențiaza ca o…