Procesul penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, a incetat, potrivit unei decizii a Curții de Apel București, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele s-au prescris. Directorul general al companiei Hexi Pharma, Flori Dinu, primise in ianuarie 2019, la Tribunalul Bucuresti (instanta de fond), o condamnare de 3 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicire a combaterii…