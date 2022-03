Dosarul “Comoara puşcăriaşilor”: cum au ajuns la vânzare banii Hoardei de Aur? "Ziarul de Iasi" publica astazi noi detalii incredibile despre cazul care i-a lasat cu gura cascata pe arheologi, la finele anului trecut. Atunci, chiar sub nasul gardienilor, dar si al istoricilor special detasati, doi pucariasi ce munceau la sapaturi in situl din zona centrala a Iasului au reusit sa gaseasca, apoi sa doseasca si sa transporte in celula un bol plin cu monede medievale de argint. Mai mult, au trimis apoi tezaurul afara, la vanzare. Care a fost traseul complet al comorii de circa 7.000 de euro pana ce aceasta a reintrat in posesia oamenilor legii? Dupa furtul unui tezaur din argint… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

