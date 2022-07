Dosare penale pentru consum de droguri la volan In noaptea de 6/7 iulie a.c., polițiștii rutieri din Ilfov au intocmit 2 dosare de urmarire penala, pentru consumul de substanțe psihoactive și alcool la volan. Astfel, la data de 6 iulie a.c., in jurul orei 23.30, polițiștii orașului Voluntari au oprit in trafic un autoturism, iar in urma testarii cu aparatul drug test a conducatorului auto, respectiv o tanara de 20 de ani, rezultatul a fost pozitiv la consumul de canabis. A fost intocmit dosar penal in care cercetarile sunt continuate de polițiștii din Voluntari, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

