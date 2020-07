Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a plecat, sambata, intr-o statiune de la malul marii. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Potrivit unui comunicat emis, luni,…

- Polițiștii acționeaza duminica pentru fluidizarea traficului pe autostrada A2 București – Constanța și pe raza tuturor stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, pentru a nu se bloca drumuri, dat fiind ca mulți turiști se indreapta spre case.

- Protagoniștii unui scandal care a avut loc zilele trecute, la Balțești, sunt cercetați penal, in prezent, pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Un dosar penal deschis de polițiștii din Balțești vizeaza patru prahoveni anchetați pentru ca ar fi parasit locul in care se aflau in izolare, participand…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria (PJ) Valenii de Munte au deschis un dosar penal pe numele unei persoane care indemna la nerespectarea masurilor impuse pentru limitarea raspandirii Covid-19. Potrivit unui comunicat al PJ Valenii de Munte, organul de cercetare penala din cadrul Sectiei…