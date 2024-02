Dosar penal pentru o bătrână care a lovit cu piciorul ”statuia Satanei” din Iași! Edificul, împrejmuit acum pentru a fi apărat de furia oamenilor De cateva zile, in centrul Iașiului a aparut o statuie despre care oamenii spun ca este ”statuia Satanei”. Localnicii se inchina cand trec pe langa ea, iar o femeie a mers mai departe și chiar a lovit-o cu piciorul S-a ales cu dosar penal! O pensionara din Iași s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit cu piciorul o statuie expusa de cateva zile in centrul orașului! Filmarile au ajuns pe Internet, iar oamenii legii s-au autosesizat! Nu este singura persoana din Iași care nu ințelege obiectul de arta. Alți oameni se inchina atunci cand vad opera respectiva. Femeia care a lovit cu piciorul statuia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

