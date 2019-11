Dosar Colectiv. Ludovic Orban, luat ca exemplu de judecătorul Mihai Bălănescu Joi, in timpul audierilor de la tribunal, un avocat a inceput sa-i puna intrebari unui tanar ranit la Colectiv, despre modul cum a ajuns in club si de unde a aflat de concertul trupei 'Goodbye to Gravity'. Judecatorul i-a respins insa aproape toate intrebarile, considerand ca nu au legatura cu dosarul. La un moment dat, enervat de insistenta avocatului, Mihai Balanescu a spus ca va face ca premierul Ludovic Orban si va obosi tot respingand intrebari. 'Respingem intrebarea, nu are legatura cu cauza (...) Respingem si aceasta intrebare (...) Haideti, va rog, nu mai puneti intrebari care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare in municipiul…

- Vela a spus, la preluarea mandatului, ca va fi doar un slujbaș al poporului roman, iar siguranța și viața romanilor sunt principalul obiectiv al mandatului sau. „Astazi, la Ministerul Afacerilor Interne, este un nou inceput. Aș dori sa le mulțumesc dlui prim ministru Ludovic Orban și dlui…

- President Klaus Iohannis laid a wreath on Wednesday morning in front of Colectiv Club, in the memory of the tragedy which occurred four years ago. On this occasion, the head of state lit a candle and kept a moment of silence before the improvised altar in front of the club in the memory of the victims…

- Mara are doar 9 ani! Tu ai putea sa ii spui copilului tau ca nu va mai crește, ca atat este experiența lui printre pasari, raze de soare, iarba umeda de dimineața și brațele mamei?! Nici mama ei nu poate, iar noi continuam lupta! Astazi vorbim despre micuța Mara și omenie. In spatele fiecarui caz […]…

- Siteul de travelling calatorinbascheti.ro descrie in termeni elogioși o pensiune din Maramureș pe care o compara cu un colț de Rai. „E un loc de poveste, unde simți cu adevarat autenticul și unde ai parte de condiții… ca afara. Haideți sa descoperim impreuna locul special, cu iz de Maramureș și servicii…

- In data de 10 iulie 2019, Cristian Ionuț Amzuloiu, in varsta de 22 de ani, din județul Valcea, a suferit un accident rutier in timp ce se afla in Germania (A8 directie Stuttgart), in apropierea orașului Ulm. Intrand din plin in partea din spate a remorcii unui tir, a fost strivit in cabina camionului…

- "Vreau ca la Ministerul Justitiei sa fie cineva care cunoaste foarte bine modul in care lucreaza magistriatii, cineva care a lucrat alaturi de magistrati, cineva independent, si nu am vrut ca sa mai fie cineva inregimentat politic", a sustinut premierul, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD. "Daca…

- Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat joi, in cadrul unui interviu televizat. ca se simte lipsa "sectoristului" care cunostea cetatenii din zona lui de actiune, motiv pentru care se au in vedere modificari legislative prin care politistului de proximitate…