Dorel de Suceava: Uși în loc de obloane Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate uși, scrie publicația NewsBucovina.ro. Toate geamurile montate la școala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate pe dinafara uși ca și cum ar fi […] The post Dorel de Suceava: Uși in loc de obloane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala din Țibeni, județul Suceava, fost modernizata, dar din motive „romanești” la mai multe ferestre ale unitații de invațamant, chiar și de la etaj, au fost montate uși. Țibeni este o localitate langa Radauți, iar școala a fost modernizata recent printr-un proiect al comunitații locale. Toate par…

- Școala din Țibeni fost modernizata de curand, dar din motive necunoscute la mai multe ferestre ale unitații de invațamant, chiar și de la etaj, au fost montate uși. Școala cu uși la ferestre FOTO: Captura video news.bucovina Țibeni este o localitate langa Radauți, iar școala a fost modernizata recent…

- Școala gimnaziala din Țibeni a beneficiat de o modernizare dupa un proiect nemaivazut pana acum in Romania: in loc de ferestre au fost montate obloane, scrie News Bucovina .Ușile montate pe post de ferestre sunt prevazute cu clanțe pe interior, dar și pe exterior. Clanțele se vad inclusiv la ușițele…

- Școala gimnaziala din Țibeni a beneficiat de o modernizare dupa un proiect nemaivazut pana acum in Romania: in loc de ferestre au fost montate uși, scrie News Bucovina .Ușile montate pe post de ferestre sunt prevazute cu clanțe pe interior, dar și pe exterior.Clanțele se vad inclusiv la ușițele care…

- Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic: in loc de ferestre au fost montate uși, scrie News Bucovina . Ușile montate pe post de ferestre sunt prevazute cu clanțe pe interior, dar și pe exterior. Clanțele se vad inclusiv la ușițele…

- Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate uși, scrie publicația NewsBucovina.ro. Toate geamurile montate la școala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Scoala gimnaziala din Tibeni, judetul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate usi, scrie publicatia NewsBucovina.ro Toate geamurile montate la scoala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Din parapet in șanț, așa a fost trasata o trecere pentru pietoni la Suceava. Oameni se uita lung la ea, nu pentru ca nu ar fi nevoie de una in zona, ci pentru ca se intreaba cum sa o și folosesca pe aceasta. Proiectul are avizul Poliției. Pe o strada, care face legatura intre zona […] The post ”Dorel”…