- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a demarat, luni, verificari in cazul unui asistent maternal profesionist din localitatea Simila, care a fost filmat in timp ce avea un comportament neadecvat in prezenta copilului pe care il are in plasament. Cel care a distribuit…

- Ambulatoriu de recuperare neuromotorie de la DGASPC, modernizat cu bani din PNRR Centrul de servicii și recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele adulte cu dizabilitați din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) va fi reabilitat și modernizat…

- Angajații de la DGASPC Alba amenința cu greva. Nemulțumiri legate de salarii. Ce solicita Consiliului Județean Salariații membri de sindicat de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba amenința cu greva generala. Aceștia sunt nemulțumiți ca au salarii mai mici cu…

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru lucrari de renovare si reparatii grupuri sanitare Centru de Recuparare si Reabilitare Neuropsihiatrica Artemia Corp A, Corp B si Corp C. Prezenta procedura de atribuire…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a aprobat recent un proiect inițiat de Consiliul Județean Dambovița prin Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului prin care urmeaza sa fie construit in județul nostru un centru de recuperare neuromotorie pentru adulți. Proiectul, care se…

- Intr-o pauza, ea a invitat și alți colegi de gimnaziu sa participe la consumul de alcool in curtea școlii.Totul s-a aflat dupa ce un filmulet cu elevii care incearca sa deschida sticla a fost distribuit in spatiul public de parinti ai altor copii care invata la aceasta unitate de invatamant.Inspectorul…

