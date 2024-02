Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Alexandrei, fetița de 9 ani din Galați, ucisa prin batai crunte de catre propria sa mama, la sfarșitul lunii ianuarie, a scos la suprafața o serie intreaga de nereguli in sistemul de protecția copilului, cel puțin la nivel local, pe linia instrumentarii și monitorizarii cazurilor de abuz asupra…

- Raportul Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) in urma cazului fetitei de 9 ani din Galati ucise de propria mama constata grave deficiente in modul in care specialistii de la nivelul DAS Galati si DGASPC Galati au intervenit in cazul…

- Angajații de la DGASPC Alba amenința cu greva. Nemulțumiri legate de salarii. Ce solicita Consiliului Județean Salariații membri de sindicat de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba amenința cu greva generala. Aceștia sunt nemulțumiți ca au salarii mai mici cu…

- Corpul de Control al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDC) a fost trimis la Galați. Inspectorii vor verifica modul in care a fost gestionat cazul decesului fetiței de 9 ani, ucise de propria mama, de catre angajații DGASPC Galați

- S-a luat o decizie de ultima ora in cazul fetiței de 9 ani care a fost ucisa de mama! Corpul de Control a fost trimis la Galați. Decizia a fost luatp de președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDC), Rareș-Petru Achiriloaie.

- Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDC), Rareș-Petru Achiriloaie, a decis trimiterea Corpului de Control la DGASPC Galați și la DAS Galați, dupa decesul fetiței de 9 ani ucise de mama, fiind date ca fetița ar fi putut fi salvata.Președintele ANPDC,…

- Cele doua surori mai mici ale fetitei de 9 ani care a murit in urma batailor primite de la mama au si ele urme de violenta pe corp. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a anuntat Politia, propunand expertize medico-legale si in cazul lor. Autoritatile au fost…

- Intr-o pauza, ea a invitat și alți colegi de gimnaziu sa participe la consumul de alcool in curtea școlii.Totul s-a aflat dupa ce un filmulet cu elevii care incearca sa deschida sticla a fost distribuit in spatiul public de parinti ai altor copii care invata la aceasta unitate de invatamant.Inspectorul…