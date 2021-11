Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen a dat in judecata Trump Organization pentru ca nu si-a indeplinit promisiunea de a plati costurile legale rezultate din munca sa. Dar judecatorul a spus ca Cohen nu a reusit sa dovedeasca costurile pe care le-a suportat pe fondul unei anchete penale si a altor procese legate de comportamentul…

- Elon Musk, deja pe primul loc in topul bogatilor lumii, cu o avere estimata la 207 miliarde de euro, ar putea face un pas mai departe. Omul de afaceri ar putea deveni primul cu o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari, datorita companiei sale de explorare spatiala SpaceX, scrie Smartradio.ro.…

- Compania de familie a fostului presedinte american Donald Trump este in negocieri avansate cu firma investitii CGI Merchant Group pentru a-i vinde drepturile asupra unui hotel de lux din Washington, D.C., intr-o tranzactie cu o valoare de peste 370 de milioane de dolari, informeaza un articol publicat…

- Piața de NFT Sorare a anunțat miercuri ca a obținut o mega runda de finanțare de 680 de milioane de dolari, condusa de casa japoneza de investiții in tehnologie SoftBank. Sorare este o piața pentru tokenuri non-fungibile (NFT). Platforma este evaluata in prezent la aproximativ 4,3 miliarde…

- UiPath Inc.( PATH ), primul unicorn romanesc, nascut intr-un modest apartament din București, s-a mișcat rapid de la IPO-ul sau din luna aprilie a acestui an pentru a se poziționa in fruntea unei noi piețe de tehnologie pregatita sa se extinda masiv in viitorul apropiat. Piața globala de automatizare…

- O imagine de tip clip art a fost vânduta pentru 400 de etheri, echivalentul a 1,3 milioane de dolari, relateaza CNBC.Tranzacția marcheaza ultima vânzare a unui EtherRock, un tip de crypto dedicat colecționarilor care exista din 2017, ceea ce îl face unul dintre cele mai vechi…

- Platforma digitala The Hill, axata pe articole cu tema politica, a fost achizitionata cu 130 de milioane de dolari de Nexstar Media, companie de televiziune si internet, informeaza Variety. Nexstar, care opereaza statii TV in 116 piete si 120 de site-uri locale, a spus ca achizitia The Hill…

- Compania americana Databricks, care are și doi co-fondatori de origine româna, este evaluata la 38 de miliarde de dolari, printr-o noua runda de investiții agreata deja cu investitorii, potrivit unor surse apropiate tranzacției, citate de Bloomberg. Citește mai departe și comenteaza pe…