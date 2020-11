Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, si-a facut sambata o scurta aparitie la summitul G20 desfasurat online, unde a vorbit doar despre bilantul presedintiei sale si apoi s-a retras sa joace golf, sustin doi participanti la summit in declaratii acordate AFP.



Donald Trump, care sustine in continuare ca nu a pierdut alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si acuza fraude comise mai ales cu ajutorul votului prin corespondenta, a luat cuvantul la summitul G20 in jurul orei 12:45 GMT, la putin timp dupa discursul de deschidere al Regelui Salman al Arabiei Saudite, care prezideaza…