Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat joi ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- "Vom recuceri Casa Alba", s-a angajat in fata alegatorilor sai, in New Hampshire, Donald Trump, in primul sau miting de campanie dupa o inculpare istorica la New York, si promite sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden - care tocmai si-a anuntat oficial candidatura la al doilea mandat - in alegerile…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Donald Trump a catalogat ancheta drept o intervenție in alegerile din Statele Unite, in primul discurs susținut in fața familiei, prietenilor și susținatorilor la Clubul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dupa ce a fost arestat și pus sub acuzare penala in New York, potrivit Reuters și BBC . Fostul…

- Trump, aparat de fanii din Romania. Stirea ca Donald Trump va fi pus sub acuzare a starnit reactii si la Bucuresti. Unele, previzibile, din partea unor personaje cunoscute ca fiind sensibile la soarta lui Trump. Altele, oarecum surprinzatoare, ca cea a fostului ministru de Externe Teodor Baconschi.…