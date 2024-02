Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a afirmat, sambata, ca ar incuraja Rusia sa faca ”orice vrea” oricarei țari membra a NATO care nu indeplinește directivele privind cheltuielile cu Apararea, aceasta fiind o recunoaștere șocanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva…

- In campanie electorala pentru recaștigarea fotoliului de la Casa Alba, Donald Trump a declarat sambata la Conway (Carolina de Sud) a lansat un mesaj care relanseaza tot pachetul (aproape nesfarșit) de discuții in contradictoriu asupra intențiilor sale reale de a susține in mod real un raspuns comun

- Donald Trump a declarat sambata, 10 februarie, in timpul unui miting de campanie la Conway, Carolina de Sud, ca va incuraja Rusia sa faca „ce naiba vrea” oricarei țari membre NATO care nu-și indeplinește obligațiile de cheltuieli pentru aparare. A sugerat, astfel, ca nu va respecta Articolul 5 al tratatului…

- Aflat in campanie electorala, fostul presedinte american, Donald Trump a afirmat ca ar lasa Rusia sa faca „orice vrea” oricarei tari membra a NATO ce nu platește destul pentru cheltuielile de Aparare.

- Fostul președinte american Donald Trump, aflat in prezent in cursa electorala pentru un nou mandat la Casa Alba, a declarat sambata ca „ar incuraja” Rusia sa faca „orice dracului vrea” inclusiv oricarei țari NATO care nu-și atinge ținta de cheltuieli bugetare alocate apararii, o recunoaștere șocanta…

- UPDATE 9:00 Șoigu se lauda cu producția de drone a RusieiMinistrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca productia de drone militare a tarii a crescut in ultimul an, desi mai raman de rezolvat anumite probleme tehnice, transmite Reuters.Rusia a folosit pe scara larga dronele in timpul campaniei…

- Fostul presedinte american Donald Trump a afirmat, sambata, ca ar incuraja Rusia sa faca ”orice vrea” oricarei tari membra a NATO care nu indeplineste directivele privind cheltuielile cu Apararea, aceasta fiind o recunoastere socanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva…

- Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj cu subințeles chiar din plenul Parlamentului European pentru țarile care incep sa aiba ezitari in a mai ajuta Ucraina in razboiul cu Rusia. Integritatea teritoriala a Ucrainei nu poate face obiectul niciunui fel de oboseala, a transmis șeful statului.„O…