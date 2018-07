Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a cerut de opt ori sa aiba loc o reuniune cu omologul sau iranian, Hassan Rohani, in marja Adunarii Generale a ONU, toamna trecuta. Anunțul a fost facut de directorul cabinetului...

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca politica abordata de Statele Unite reprezinta un obstacol pentru organizarea unei intrevedere cu omologul sau american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat telefonic cu premierul Theresa May, iar cei doi lideri au condamnat “atacurile provocatoare cu rachete ale regimului iranian, din Siria, impotriva cetatenilor israelieni”, arata o declaratie a Casei Albe, preluata de Reuters, scrie Agerpres. ...

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, s-au angajat miercuri, intr-o convorbire telefonica, sa coopereze in scopul mentinerii acordului nuclear din 2015, a doua zi dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acest acord, transmit…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, la Casa Alba, ca Statele Unite se retrag din acordul in dosarul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept ”defectuos la baza sa”, relateaza The Associated Press, conform News.ro . Seful statului american a semnat marti un memorandum prezidential…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a afirmat luni ca tara sa ar putea ramane in acordul asupra programului nuclear al Iranului chiar daca SUA se vor retrage din acesta, cu conditia ca alte parti sa garanteze promisiunile facute Teheranului, informeaza AFP. 'Fie ceea ce dorim noi in…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a contestat miercuri legitimitatea unui eventual nou acord nuclear iranian, ca reactie la afirmatiile facute cu o zi inainte in acest sens de catre omologii sai francez si american. ''Impreuna (cu liderul unei tari europene) ei spun: 'Vrem…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat, marti seara, disponibilitatea de a se intalni "foarte curand" cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe care l-a catalogat drept "foarte deschis" si "foarte onorabil".