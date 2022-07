Domnul Novavirus Nu erau de ajuns virusurile care au lovit omenirea in ultimii doi, trei ani. Acum, scoate capul și unul, un virus, prezent in apa de baut. Cel puțin o suta de cetațeni, unii italieni, alții turiști din alte colțuri de planeta, din – sau aflați la – Valle Imagna (Bergamo) s-au simțit foarte rau din cauza… domnului Novavirus. Acesta este un virus care a fost detectat la mijlocul lunii iunie in unele fantani publice situate in municipiile Roncola și Almenno San Bartolomeo. Autoritațile anunțasera, in urma unor analize, sa nu se consume apa, daca nu e fiarta inainte. Dar, nu toata lumea a respectat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

