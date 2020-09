Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre experiența campaniei electorale aflate in plina desfașurare pentru alegerile locale de la sfarșitul lunii,…

- Constantin Catalin Sfarghiu, candidatul USR-PLUS la Primaria Sacalaz, si-a prezentat in emisiunea PRESSALERT LIVE obiectivele prioritare pentru comuna limitrofa Timisoarei. Useristul cu experienta vasta in management nu face promisiuni fanteziste, ci are in vedere racordarea la utilitati a tuturor locuitorilor,…

- Candidatul Partidului Pro Romania la functia de primar al Timisoarei, fostul manager al Spitalului Judetean Timisoara dr. Marius Craina, a declarat, joi, ca intre cartierele municipiului exista "inechitate, inegalitate si diferente foarte mari", unul dintre acestea fiind cartierul trisecular Piata…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre modul in care se face campanie electorala in Romania, dar și despre cum vede candidatul USR-PLUS viitorul…

- Candidatul USR-PLUS la primaria Timișoarei, Dominic Samuel Fritz, vine in studioul Libertatea, de la ora 16.00, in cadrul primei emisiuni electorale dedicate alegerilor locale. URMARIȚI VIDEO: Este o emisiune comerciala, in sensul in care USR a ales ce invitat participa și faptul ca interviul urmeaza…

- Dominic Samuel Fritz (USR) este principalul contacandidat al actualului primar, liberalul Nicolae Robu. Acesta a explicat cum i-a schimbat viata intalnirea cu fostul presedinte al Germaniei, Horst Kohler.

- Dominic Fritz, candidatul USR pentru funcția de primar al Timișoarei, a reacționat la ultimele evenimente din jurul Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021. „Ieri, in ședința Comitetului director al Asociației Timișoara 2021, prezentarea noului statut a starnit o furtuna din partea…

- Actuala administrație timișoreana dorește sa vanda Vila Bistra de la Poiana Marului, un imobil care se afla in proprietatea Primariei Timișoara din anii ‘30. Pentru primarul Timișoarei, vila este „o bataie de cap”, insa intenția lui a fost respinsa la vot de consilierii locali din opoziție.