- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, afirma ca reprezentantii unei terase care functiona ilegal si-au adunat mobilierul de pe domeniul public, in urma cu o zi, cand au observat ca reprezentantii Primariei Timisoara demoleaza terasele care functioneaza ilegal, iar vineri si-au rearanjat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Edilul Timisoarei afirma ca a facut demersuri pe langa firma care realizeaza lucrarile pe aleea Bogdanestilor sa urgenteze lucrarile pe aceasta strada care este tranzitata de mii de oameni care locuiesc in zona. ”Am insistat ca e extrem de important sa finalizam intersectia cu (strada – n.r.) Cetatii…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR) a declarat ca procurorii DNA au descins la Primaria Timisoara dupa ce in urma cu un an el a depus o plangere penala in care a sesizat o serie de nereguli in organizarea de concursuri de angajare, atat pentru posturi de conducere, cat si pentru…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, le-a transmis parlamentarilor de Timis, ministrilor si secretarilor de stat, sa lase de-o parte disputele si calculele politice si sa sustina finantarea prin PNRR a unei noi maternitati ce urmeaza sa se construiasca la Timisoara. Dominic Fritz a aratat,…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, precizand ca, in acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca ”tara noastra a actionat mult mai repede decat calendarul…

- Pentru a evita situatia din iarna anului trecut, cand compania de termoficare Colterm a fost nevoita sa opreasca caldura pentru abonati, primarul Dominic Fritz vrea sa se asigure de pe acum ca se face stocul de combustibil pentru sezonul rece.