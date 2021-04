Domeniul agroalimentar, element cheie al dezvoltării economice a României (I) In Romania, cultivarea pamantului și prelucrarea roadelor sale au avut mereu o importanța semnificativa la nivel economic și social. Odata cu revenirea la modelul de economie de piața competitiva in anii `90, din cauza nivelului insuficient al capitalului privat local și al sprijinului politicilor publice, competitivitatea sectorului agroalimentar a ramas deficitara in raport cu oferta externa. Pe de alta parte, consumul intern a avut competitivitatea sporita cu o amploare semnificativa, constituind pe parcursul majoritații timpului partea cea mai importanta a modelului local de creștere economica… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

- Viceguvernatorul BNR, domnul Leonardo Badea, a declarat:„In Romania, cultivarea pamantului și prelucrarea roadelor sale a avut mereu o importanța semnificativa la nivel economic și social. Odata cu revenirea la modelul de economie de piața competitiva in anii `90, din cauza nivelului ...

