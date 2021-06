Dolj: O femeie din Catane s-a prezentat cu 72 de cereri pentru urna mobilă Politistii au intocmit dosar penal dupa ce o femeie din comuna Catane, judetul Dolj, unde au loc duminica alegeri locale partiale pentru primar, s-a prezentat la o sectie de votare cu 72 de cereri pentru urna mobila, cereri insotite de copii ale unor documente de identitate si adeverintele medicale eliberate de catre medicii de familie.



