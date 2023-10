Doliu în Siria: Scriitorul și scenaristul Khaled Khalifa a murit Scriitorul si scenaristul sirian Khaled Khalifa, autorul mai multor romane care l-au propulsat printre cei mai apreciati autori contemporani din tara sa, a murit sambata seara la Damasc in urma unui atac de cord, la varsta de 59 de ani, potrivit unei surse apropiate familiei sale, transmite AFP. Cunoscut critic al autoritatilor, acest romancier nascut la Alep a ramas in Siria in pofida represiunii si a razboiului declansat in 2011. "Raman pentru ca este tara mea. Sunt nascut aici, traiesc aici, vreau sa mor aici", a declarat el intr-un interviu in 2019, potrivit Agerpres. El este cunoscut mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

