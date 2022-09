Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul argeșean Marius Postelnicescu – rapus de boala Fost președinte al PNL Pitești, fost consilier local si județean, om politic temperat și echilibrat in peisajul politic al ultimilor ani, Marius Postelnicescu a pierdut lupta cu o boala crunta, care nu i-a dat pace in ultimii doi ani de zile.…

- Se fac pregatiri pentru asfaltare, in funcție de condițiile meteorologice, in strada Anghel Saligny și in perimetrele aparținand școlilor gimnaziale „Nicolae Iorga” și „Adrian Paunescu”! „In Anghel Saligny, vom avea inca aproximativ 100 de locuri de parcare, școala „Nicolae Iorga” va avea o alee de…

- In ziua de 16 august a.c., in jurul orei 07:30, polițiștii rutieri piteșteni au depistat o tanara de 20 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe str. Liviu Rebreanu din Pitești, in timp ce se afla atat sub influența alcoolului, cat și a unei substanțe cu efect psihoactiv. Astfel, conducatoarea…

- Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, spune ca regreta incidentul din Parcul Lunca Argeșului, in care fostul polițist Danuț Dinu a fost mușcat de un caine Brac german, o rasa neagresiva, de regula. „Astfel de situații nu trebuie sa se repete! Fac, deci, apel la responsabilitate și grija –…

- Noi lucrari in zona strazii Constantin Comanescu Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, s- deplasat azi in teren alaturi de Eduard Albulescu – director Direcția Masurarea Energiei, in cadrul Distribuție Oltenia, și alaturi de directorii din cadrul SC Apa Canal 2000 SA Pitești, respectiv SPEP.…

- Trei oameni au murit miercuri seara in comuna mureșeana Sarațeni, iar un altul a ajuns la spital in stare critica, dupa ce au coborat intr-o fosa septica și s-au asfixiat. Doua dintre victime sunt prmarul și fiica lui, scrie Observator.Tragedia a avut loc dupa ce un barbat a chemat un vecin ca sa-l…

- Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a facut azi o trecere in revista a principalelor lucrari de investiții din oraș. Una dintre opriri a fost la Bazinul Olimpic, iar vestea buna este ca in luna decembrie a anului in curs vor fi gata lucrarile de reabilitare a Bazinului. Inițial se dorea…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte Consiliul Județean Argeș: Tot mai aproape de prima autostrada care traverseaza munții! CNSC a respins contestația impotriva caștigatorului desemnat inițial de CNAIR pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 Cornetu-Tigveni a autostrazii Pitești – Sibiu. Astfel…