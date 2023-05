Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Diana Cotoi, cunoscuta publicului larg pentru sentința din dosarul lui Gheorghe Dinca, a murit la doar o luna dupa pensionare. Magistratul avea probleme cardiace, iar la finalul lunii martie aceasta s-a pensionat la cerere.„Tribunalul Olt isi exprima profundul regret pentru incetarea…

- Descoperire macabra pe Splaiul Unirii din București. Un trecator a vazut un cadavru plutind pe apa. Șocat de descoperirea facuta, barbatul a sunat imediat la 112. In urma apelului, mai multe echipaje de la poliția criminalistica si IML s-au deplasat la fața locului pentru a recupera trupul neinsuflețit.…

- Un cadru didactic care a lovit cu palma peste cap un elev a primit, in final, un avertisment in justiție. Fapta a avut loc in data de 5 februarie 2020 in laboratorul CDI la Școlii Gimnaziale „Petru Șpan” din Lupșa, Alba. Hotararea definitiva a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in 8 martie…

- Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal” s-a mantuit și a fost acceptat de o asociație penticostala. Ucigașul celor doua adolescente din Caracal, și-a schimbat religia și s-a botezat in inchisoare. Anunțul potrivit caruia, ucigașul Alexandrei și Luizei s-a pocait a fost facut chiar de membrii…

- Secretul caselor bunicilor, mai rezistente la cutremure decat unele constructii de astazi, este dezvaluit de directorul Muzeului in aer liber din Sibiu, Lucian Robu. Lemnul bine ales, de stejar, mesteri care stiu sa il ciopleasca si sa il imbine, asa-numitele cheutori, pereti care sa nu cada la orice…