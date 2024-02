Camelia Tișe, fosta soție a președintelui CJ Cluj, găsită moartă în apartamentul său Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata, luni de dimineața, in apartamentul sau din Cluj-Napoca, unde avea și cabinetul de avocatura, transmite presa locala. Medicii ambulanței au constatat decesul. Trupul decedatei a fost dus la IML Cluj, unde se va efectua necropsia, in urma careia se va stabili cauza decesului. Camelia Tișe avea 47 de ani și a divorțat in 2018 de Alin Tișe. Cei doi aveau doi copii. Procesul de divorț a fost intens mediatizat, din cauza averii celor doi soți, dar și a faptului ca nașul lor era nimeni altul decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

