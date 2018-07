Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii. Unul dintre cei mai apreciati artisti s-a stins din viata la varsta de doar 41 de ani. Richard Swift, artist si producator american, a murit marti, potrivit EFE. Richard Swift este cunoscut pentru celebra melodie 'Que sera, sera.

- Marian Argint, un lautar renumit, din Godinești a murit.Dumnezeu sa-L odihneasca! Articolul FOTO/VIDEO: Doliu in lumea muzicii gorjenești! A murit un lautar renumit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Tragedie pentru lumea muzicii! Un cantareț indragit de folk a murit intr-un accident de mașina, impreuna cu doi membri ai trupei sale.(Console si accesorii gaming) Artistul și echipa lui se intorceau de la un concert pe care l-au susținut vineri noapte.(CITEȘTE ȘI: DOLIU IN LUMEA SPORTULUI! O FOSTA…

- Doliu in lumea muzicii! A murit interpreta și textiera Roxana Popescu, prietena si textiera Madalinei Manole. Problemele sale de sanatate au pornit de la o durere abdominala severa, astfel ca a fost dusa de urgenta la spital. S-a constatat ca are o ocluzie la nivel intestinal. A fost dusa in sala de…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei Africa, un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie.

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa'', un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie, potrivit Agerpres. ''V-a facut sa dansati cu milioanele…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani. Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani.