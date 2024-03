Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, este doliu imens in lumea televiziunii, dupa aflarea veștii despre moartea a unui extrem de tanar prezentator tv, la doar 32 de ani. Autoritațile au dat publicitații care ar fi cauza decesului tanarului jurnalist Nick Sheridan. Tanarul jurnalist Nick Sheridan, decedat la doar 32 de ani Conform…

- Este doliu in lumea muzicii internaționale, dupa ce un artist cunoscut a murit la 74 de ani. Soția lui a anunțat ca s-a stins din viața in somn, in acest weekend și i-a rugat pe fani sa respecte intimitatea familiei.

- Marius Țepeliga a murit. Interpretul de muzica populara suferea de o boala grea. La inceputul anului, Marius Țepeliga fusese supus unei intervenții chirurgicale. La acea vreme, familia și colegii de breasla au facut un apel public la donarea de sange.Artistul nu și-a pierdut nicio clipa speranța, insa…

- Actorul american Richard Lewis a murit marti, 27 februarie, in urma unui atac de cord, la varsta de 76 de ani, au anuntat miercuri mai multe publicatii americane. El a murit "linistit la domiciliul sau din Los Angeles", au precizat acestea.Cunoscut mai ales pentru rolul sau din popularul serial de comedie…

- Petre Masala, unul dintre cei mai iubiți calușari din Romania și cel mai in varsta calușar din țara, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Vestit pentru pasiunea și devotamentul sau fața de arta calușului, Petre Masala a fost primul locuitor din județul Argeș care a primit titlul de Tezaur Uman…

- Este doliu in lumea muzicii din Romania, dupa ce a murit Moni Bordeianu, primul solist și unul dintre fondatorii trupei Phoenix. S-a stins din viața la 75 de ani, iar vestea morții a fost data de Nicu Covaci, fost coleg și bun prieten.

- Lumea fotbalului este in doliu! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la varsta de 41 de ani. Era supranumit „Mator”, asta datorita instinctului pe care il avea atunci cand statea in fața porții.

- Doliu imens in lumea muzicii din Romania! A murit Carmen Lela, cunoscuta solista de muzica populara. Interpreta se lupta cu o boala dificila. Sora ei, Lucia, a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. A murit Carmen Lela, cunoscuta artista de muzica populara Carmen Lela, cunoscuta sub numele…