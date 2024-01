Stiri pe aceeasi tema

- Retras din activitate de doar doi ani, cel poreclit „Matador” in tara sa natala a murit duminica, la varsta de 41 de ani, din cauza unui stop cardiac, in timp ce juca intr-un meci de veterani la periferia orasului Panama.Federatia panameza de fotbal (FEPAFUT) a anuntat decesul sau in cursul serii de…

- Lumea fotbalului este din nou in doliu. Uriașul Gigi Riva, cel mai mare marcator din istoria naționalei Italiei, a incetat din viața la varsta de 79 de ani.Gigi Riva suferea de probleme cardiace, iar duminica fusese dus de urgența la spital. Inițial, medicii reușisera sa-l stabilizeze și au trimis…

- Sunt momente triste pentru fotbalul internațional! Un cunoscut antrenor secund s-a stins din viața, la varsta de 46 de ani. Barbatul a fost victima unui atac cardiac in cursul unui dineu privat al echipei in seara de marti.

- Legenda fotbalului brazilian Mario Zagallo a murit la varsta de 92 de ani. Familia lui Zagallo l-a descris ca fiind "un tata devotat, un bunic iubitor, un socru grijuliu, un prieten credincios, un profesionist caștigator și o extraordinara ființa umana", informeaza Mediafax.A caștigat patru Cupe…

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Un actor indragit s-a stins din viața ieri seara. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant transmis in mediul online.

- Preotul Enache Razvan de la parohia Cristești I, Protopopiatul Targu Mureș, in varsta de 40 de ani, a trecut fulgerator la cele veșnice. Anunțul a fost facut pe Facebook de apropiații preotului:„Iubiți credincioși!Cu durere in suflet, dar cu nadejde in Hristos Domnul, am primit vestea trecerii in veșnicie…

- Doliu in lumea fotbalului internațional! Un atacant in varsta de 28 de ani a murit in timpul meciului. Potrivit informațiilor, sportivul și-a pierdut cunoștința și s-a prabușit pe teren. Medicii au intervenit imediat pentru a il salva insa, din pacate, tanarul s-a stins din viața.

- Lumea presei din Romania este in doliu! Un jurnalist cunoscut și indragit s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. A fost un tata și soț model. Familia este devastata de durere in urma pierderii.