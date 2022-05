Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia lui Ovidiu Hațegan! Tatal celebrului arbitru s-a stins din viața la varsta de 77 de ani, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Aceasta se afla de mai multe saptamani in spital și era internat in stare critica. Tatal arbitrului s-a stins din viața, la o luna dupa ce…

- „S-a stins o stea maramureșeana, Ghița Negrea, o valoare artistica incontestabila a comunitații noastre. L-am admirat și am prețuit fiecare intalnire cu dansul. A fost și va ramane o emblema a eleganței in randul artiștilor, lautarilor. Azi, tinerilor amatori sau lautari romi, il dau ca exemplu de artist,…

- Actrița Bridget Everett, care a jucat alaturi de Hagerty in serialul HBO „Somebody Somewhere”, a facut publica vestea morții actorului pe Instagram.„Cu mare tristețe, familia lui Michael G. Hagerty i-a anunțat moartea ieri la Los Angeles. Un actor iubit, dragostea lui pentru orașul natal, Chicago, și…

- A scris, a tradus și a trait o viața intreaga in Botoșani. In semn de prețuire, statul francez i-a conferit medalia Chevalier dans l’ordre des Palmes Academiques, care i-a fost inmanata chiar de catre ambasadorul Franței.

- Tragedie din ziua de Paște! Unul dintre artiștii de la 3 Sud Est traverseaza cea mai grea perioada din viața sa, asta dupa ce mama lui Viorel Șipoș s-a stins din viața, chiar in ziua de Paște. Anunțul trist a fost facut de cantareț pe rețelele de socializare, acolo unde a postat o poza cu doliu, dar…

- Este doliu in lumea muzicii rock! Un artist cunosscut a fost gasit fara viața intr-o camera de hotel la varsta de doar 50 de ani! Familia și toți cei care l-au indragit și apreciat pentru munca sa de-o viața sunt profund indurerați in aceste momente. Despre cine este vorba, de fapt!

- Membrii Cancelariei Prefectului și Colectivul Instituției Prefectului -județul Dambovița sunt alaturi de Prefectul județului, doamna Claudia Gilia, in aceste clipe de profunda tristețe pricinuita de trecerea in neființa a tatalui. Post-ul Doliu in familia Prefectului Claudia Gilia. Tatal acesteia s-a…

- Vika Jigulina este una dintre vedetele din Romania care traiește clipe de coșmar din cauza razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Familia DJ-iței a fost nevoita sa lase totul in urma și sa paraseasca țara, de frica tancurilor rusești și a bombardamentelor care erau din ce in ce mai aproape. Vedeta…